‘Hoje em Dia’ registra o segundo melhor desempenho do ano no Rio de Janeiro Em São Paulo, o programa marcou 4,8 pontos, o dobro de audiência da terceira colocada

Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro, Celso Zucatelli e Renata Alves apresentam o programa 'Hoje Em Dia' Edu Moraes

O Hoje em Dia, exibido na manhã desta segunda-feira (1), alcançou o segundo melhor desempenho do ano em audiência e participação, e também garantiu a segunda posição isolada no Rio de Janeiro. Na faixa das 10h01 às 11h49, o programa, comandado por Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, marcou média de 5,1 pontos e share de 14,7%, além do pico de 5,7 pontos. A concorrente que ficou em terceiro lugar, o SBT, registrou média de 1,4 ponto, ou seja, quatro vezes menos.

Em São Paulo, mais uma vez, o Hoje em Dia venceu a terceira colocada e consolidou o segundo lugar isolado com o dobro de audiência. A atração marcou média de 4,8 pontos contra 2,4 pontos do SBT, que exibia seu programa matinal. O pico foi de 5,5 pontos e share de 14,1%, segundo dados da Kantar Ibope Media GSP.

O Hoje em Dia levou ao ar os quadros Aconteceu no Mundo (10h42 às 10h51), Patrulha do Consumidor (10h58 às 11h15) e Diário das Celebridades (11h27 às 11h49), e consolidou o segundo lugar isolado na audiência em todas as suas respectivas faixas de exibição.

