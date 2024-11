'Hora do Faro', 'Domingo Espetacular' e 'A Fazenda' garantem 2º lugar em Salvador Com o resultado, a emissora também garantiu boa vantagem em relação à terceira colocada na média dia de domingo Audiências|Do R7 29/10/2024 - 15h29 (Atualizado em 29/10/2024 - 15h29 ) twitter

A RECORD garantiu o segundo lugar isolado de audiência em Salvador neste domingo (27), com os programas Hora do Faro, Domingo Espetacular e A Fazenda. Com o resultado, a emissora também conquistou a segunda colocação absoluta na média dia, com 5,2 pontos de média e share de 12,8%, no período das 07h às 0h. Já o SBT registrou 3,9 pontos de média e 9,8% de share na mesma faixa.

O Hora do Faro, exibido das 16h02 às 19h45, marcou 5,6 pontos de média, pico de 8,8 pontos e share de 11,8%, contra apenas 4,1 pontos do SBT, que ficou na terceira posição.

‌



Logo em seguida, o Domingo Espetacular, no ar das 19h45 às 22h59, consolidou 8,3 pontos de média, pico de 11,5 pontos e share de 16,8%, assegurando uma boa vantagem em relação à terceira colocada, o SBT, que ficou com 5,6 pontos.

‌



E os bons resultados do domingo continuaram com A Fazenda. Exibido das 22h59 às 23h47, o reality rural garantiu média de 5,9 pontos, pico de 7,2 pontos e share de 17,4%, enquanto o SBT manteve a terceira colocação com 4,1 pontos.

Fonte: Kantar IBOPE Media/Salvador