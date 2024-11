‘Jornal da Record’ bate recorde de média no Rio de Janeiro Com 8,3 pontos, atração registrou mais que o triplo da terceira colocada Audiências|Do R7 24/10/2024 - 13h34 (Atualizado em 24/10/2024 - 14h58 ) twitter

Christina Lemos e Celso Freitas apresentaram o 'JR' desta quarta (23) Antonio Chahestian/Divulgação RECORD

Na noite desta quarta-feira (23), o Jornal da Record registrou a segunda melhor audiência do ano no Rio de Janeiro, com média de 8,3 pontos. O bom desempenho do telejornal se refletiu também no pico, que atingiu 9 pontos. O share foi de 12,8%.

Com estes números, o JR conquistou o segundo lugar absoluto com mais que o triplo da média do SBT, que anotou 2,6 pontos e ocupou a terceira posição.

Em São Paulo, o programa também consolidou o segundo lugar isolado, com larga vantagem sobre a concorrente. Na faixa das 19h50 às 21h05, registrou média de 7,5 pontos, pico de 8,9 pontos e share de 11,9%, contra 4,4 do SBT, que ficou em terceiro lugar.

O jornalístico teve apresentação de Celso Freitas e Christina Lemos.