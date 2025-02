‘Jornal da Record’ bate recorde e conquista melhor desempenho do ano em SP e RJ Atração ainda marcou mais que o dobro da terceira colocada em ambas praças Audiências|Do R7 30/01/2025 - 12h53 (Atualizado em 30/01/2025 - 15h36 ) twitter

'JR' marcou mais que o dobro da terceira colocada em ambas praças Divulgação/RECORD

Nesta quarta (29), o Jornal da Record conquistou o melhor desempenho do ano tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. A atração, no ar das 19h45 às 20h40, bateu recorde na média: 8,9 pontos, e também no share: 14,3%, na Grande SP. O pico registrado foi de 10,2 pontos.

O resultado garantiu o segundo lugar isolado com mais que o dobro do SBT, que ficou na terceira posição com 4,1 pontos.

Apresentado por Salcy Lima e Sergio Aguiar, o jornalístico manteve o sucesso no Rio de Janeiro ao atingir também a maior média: 7,3 pontos, e participação recorde de 11,1%, além do pico de 8,8 pontos. O SBT registrou apenas 2,7 pontos no terceiro lugar.