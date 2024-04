‘Jornal da Record’ garante o segundo lugar com vantagem de mais de quatro pontos No Rio, programa marca mais que o dobro da terceira colocada

Na terça (16), o Jornal da Record registrou, em São Paulo, 8,1 pontos de média e pico de 10,2 pontos, abrindo vantagem de mais de 4 pontos sobre as concorrentes durante o horário nobre. O SBT ficou na terceira posição no ranking de audiências com média de 3,8 pontos, enquanto a Band, em quarto, marcou 3,2 pontos.

Apresentado por Christina Lemos e Celso Freitas, o telejornal da RECORD teve ainda share de 12,8%. Com estes índices, consolidou o segundo lugar isolado durante sua faixa de exibição, das 19h55 às 21h.

No Rio de Janeiro, o programa também garantiu a vice-liderança absoluta com 6,4 pontos de média, pico de 7 e participação de 10,2%. Foi o dobro da audiência do SBT, que obteve 3 pontos. Já a Band anotou 1,5 ponto no quarto lugar.

