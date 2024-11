‘Jornal da Record’ registra pico de 9,4 pontos em SP e no RJ Na capital fluminense, programa conquistou o segundo melhor desempenho do ano Audiências|Do R7 12/11/2024 - 14h08 (Atualizado em 12/11/2024 - 14h17 ) twitter

Bancada Christina Lemos e Celso Freitas Edu Garcia-R7

Na noite desta segunda (11), o Jornal da Record registrou altos índices na capital paulista e no Rio de Janeiro, e em ambas as praças alcançou o segundo lugar absoluto com pico de 9,4 pontos.

Apresentado por Celso Freitas e Christina Lemos, na capital fluminense o jornalístico marcou a segunda melhor média e share de 2024: 8,3 pontos de média e 13,1%. O SBT, que ficou em terceiro lugar, anotou 3,2 pontos, menos da metade da audiência da RECORD.

Em São Paulo, o Jornal da Record atingiu média de 8,9 pontos, mais que o dobro do índice do SBT, que obteve 3,9 pontos. A participação chegou a 14,2%.

O horário de exibição do Jornal da Record foi das 19h55 às 21h.

Fonte: Kantar Ibope Media/ GSP e GRJ