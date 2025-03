Jornalismo da RECORD alcança audiência histórica no sábado (8) ‘Fala Brasil’ atingiu a liderança; ‘Balanço Geral’ e ‘Cidade Alerta’ conquistaram a melhor audiência e share do ano Audiências|Do R7 10/03/2025 - 15h29 (Atualizado em 10/03/2025 - 15h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jornalismo da RECORD alcança audiência histórica no sábado (8) RECORD

No sábado (8), o jornalismo da RECORD atingiu a liderança com o Fala Brasil e bateu recordes com Balanço Geral e Cidade Alerta.

O final de semana já começou com liderança. Durante o Fala Brasil - Edição de Sábado, no ar das 07h33 às 12h, a atração ficou na liderança por 19 minutos em São Paulo. Apresentado por Paloma Poeta, Fabiana Oliveira e Adriana Perroni, o jornalístico consolidou a segunda colocação isolada com média de 3,7 pontos, pico de 4,8 e share de 15,2%, enquanto o SBT obteve menos da metade: 1,6 ponto na faixa.

No período da tarde, o Balanço Geral - Edição de Sábado conquistou o melhor desempenho do ano. No comando de Tiago Gardinali, a atração marcou média recorde de 4,8 pontos, pico de 6,3 e share de 12,2%, também o maior de 2025. Com o resultado, o jornal ficou no segundo lugar isolado em sua faixa completa de exibição, das 13h às 15h01, com o dobro do SBT, que marcou 2,4 pontos.

E a tarde da RECORD também garantiu mais recordes, desta vez com o Cidade Alerta - Edição de Sábado. No ar das 16h39 às 19h45, o jornalístico conquistou a maior média do ano: 6,4 pontos, mais que o dobro do SBT, que ficou na terceira posição com 3 pontos. O pico foi de 7,5 e share, recorde, de 13,7%. A apresentação foi de Dionisio Freitas e Altair Moraes.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP