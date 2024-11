Líder isolado, 'Balanço Geral BA' mais uma vez supera a marca de 20 pontos Programa conquistou um terço da audiência de Salvador e ainda mais de três pontos de vantagem sobre a Globo Audiências|Do R7 12/11/2024 - 17h50 (Atualizado em 12/11/2024 - 17h50 ) twitter

Líder isolado, 'Balanço Geral BA' mais uma vez supera a marca de 20 pontos Divulgação/RECORD

Mais uma vez, nesta segunda-feira (11), o Balanço Geral BA se consolidou como líder absoluto, alcançando pico de audiência acima de 20 pontos.

Apresentado por José Eduardo e Jéssica Smetak, o programa mais assistido de Salvador na tarde de ontem registrou média de 15,7 pontos, com pico de 22,7 pontos.

A participação na faixa do programa, das 11h37 às 15h31, atingiu 31,2%, o equivalente a praticamente um terço dos aparelhos ligados neste intervalo.

A segunda posição no ranking de audiências foi ocupada pela Globo, que marcou 3,2 pontos a menos que a RECORD no horário de confronto, ficando com 12,5 pontos. O SBT, em terceiro lugar, ficou bem atrás, com 6,4 pontos.

‌



Fonte: Kantar Ibope Media/Salvador