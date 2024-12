‘Força de Mulher' supera a concorrência e bate recorde de audiência no Rio No capítulo de ontem, a trama atingiu mais que o dobro de média em São Paulo Audiências|Do R7 05/12/2024 - 14h49 (Atualizado em 05/12/2024 - 14h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na reta final da primeira fase, 'Força de Mulher' supera a concorrência e bate recorde de audiência no Rio Divulgação/RECORD

Na noite desta quarta-feira (4), a RECORD exibiu mais um momento da reta final da primeira fase de Força de Mulher que consolidou a segunda posição isolada nas principais praças do país na faixa das 21h às 21h55.

No Rio de Janeiro, A saga de Bahar alcançou pico de 10 pontos, 8,9 de média e 12,9% de participação. Com estes números, a trama repetiu a maior audiência ano e consolidou o segundo lugar absoluto em seu horário de exibição.

‌



Já em São Paulo a obra atingiu mais que o dobro do resultado do SBT, com placar de média de 9,3 x 3,9 pontos. O pico chegou a 10,4 e a participação foi de 14,7%. No capítulo, Após revelar toda verdade a Sarp, Enver fica na mira de Munir.

‌



Não perca a reta final da primeira fase de Força de Mulher no capítulo desta quinta-feira (5), a partir das 21h, na tela da RECORD!

Fonte: Kantar Ibope Media/GRJ e GSP