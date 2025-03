‘O Rico e Lázaro’ bate recorde de audiência e participação em São Paulo Novela ainda consolidou o segundo lugar isolado com mais que o dobro de audiência da concorrente Audiências|Do R7 12/03/2025 - 15h16 (Atualizado em 12/03/2025 - 15h16 ) twitter

Exibida na tarde desta terça-feira (11), a novela O Rico e Lázaro garantiu, em São Paulo, o melhor desempenho desde a estreia, no dia 14/10/2024. Na faixa das 15h30 às 16h24, a trama registrou média recorde de 5,9 pontos e share de 14,8%, além do pico de 7,7 pontos. O canal na terceira posição, SBT, ficou com índice menor que a metade, marcando 2,8 pontos.

No capítulo desta terça, diante da fornalha em chamas, os três sábios hebreus se mantêm firmes. O rei ordena que eles sejam lançados às chamas e os soldados o obedecem. Momentos depois, quando os hebreus entram na fornalha, os guardas que os acompanhavam são lançados em chamas para longe. Assim, Mesaque, Sadraque e Abednego são salvos por um anjo de Deus.

O Rico e Lázaro começa às 15h30, na RECORD.

