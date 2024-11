'O Rico e Lázaro' bate recorde de audiência em São Paulo e no Rio de Janeiro De volta às tardes da RECORD, a novela ainda consolidou o segundo lugar isolado em ambas as praças Audiências|Do R7 22/10/2024 - 15h12 (Atualizado em 22/10/2024 - 15h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'O Rico e Lázaro' bate recorde de audiência em São Paulo e no Rio de Janeiro Divulgação/RECORD

Exibida, nesta segunda-feira (21), a obra garantiu em São Paulo o recorde de melhor desempenho desde o início da reprise. Na faixa das 15h30 às 15h59 a média foi de 5,8 pontos, com 7,8 de pico, além de 13,9% de participação. O canal na terceira posição marcou 3,8 pontos.

No Rio de Janeiro, O Rico e Lázaro também bateu recorde de melhor desempenho desde o início da reprise com vantagem ainda maior no placar de média: 7,3 x 4,2 pontos do SBT. A participação foi de 13,6% e o pico alcançou 8,5 pontos.

No capítulo desta segunda, uma grande batalha começou quando a cidade é invadida. Momentos depois, Nabucodonosor chega e pede para que Gedalias e Micáias o levem até seu rei. No palácio, o rei babilônico confronta Eliaquim, que hesita em aceitar sua rendição.

O Rico e Lázaro começa às 15h30, na RECORD. Não perca!

FONTE: KANTAR IBOPE MEDIA GSP/GRJ