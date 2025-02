‘O Rico e Lázaro’ segue em alta e bate recorde de share em São Paulo No Rio, a novela também ficou em segundo lugar isolado com o placar 4,2 x 2,4 pontos Audiências|Do R7 22/01/2025 - 12h40 (Atualizado em 22/01/2025 - 12h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'O Rico e Lázaro' segue em alta e bate recorde de share em São Paulo Divulgação/RECORD

O Rico e Lázaro mantém o sucesso pelo segundo dia seguido! Nesta terça (21), na faixa das 15h30 às 16h26, a superprodução quebrou novo recorde em São Paulo e conquistou a maior participação do ano com 11,1%. O placar de média foi de 4,3 x 2,6 do SBT. Já o pico alcançou 5,7 pontos.

No Rio, a trama também garantiu o segundo lugar absoluto com 4,2 pontos, enquanto a emissora concorrente obteve 2,4 pontos na mesma faixa. O share foi de 9,6% e o pico de 5,6 pontos.

No capítulo, após o assassinato de Chaim, a família de Zac fica completamente abalada.

O Rico e Lázaro começa às 15h30. Não perca!

‌



FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP/GRJ