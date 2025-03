Paulistão na RECORD fica na liderança e marca mais que a soma de todas concorrentes A emissora obteve mais que o dobro da segunda colocada (22,8 x 10,1) e quase cinco vezes mais que a terceira (22,8 x 5) Audiências|Do R7 17/03/2025 - 12h16 (Atualizado em 17/03/2025 - 12h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Paulistão na RECORD fica na liderança e marca mais que a soma de todas concorrentes Antonio Chahestian/RECORD

Vitória do Corinthians e da RECORD no primeiro jogo da final do Paulistão Sicredi 2025! Com números maiores que os da concorrentes somados, a emissora ficou na liderança isolada e obteve os melhores números de audiência desde o início do campeonato.

Com a bola rolando, na faixa das 18h32 às 20h28, a RECORD atingiu 22,8 pontos de média, pico de 26 e 37,2% de participação. Este resultado representa mais que o dobro do registrado pela Globo, que marcou 10,1 pontos exibindo o Domingão com Huck.

‌



No mesmo período, a diferença da RECORD para o canal terceiro colocado, o SBT – que exibiu o Roda a Roda e o Programa Silvio Santos –, foi ainda maior, quase cinco vezes mais: 22,8 x 5.

‌



Dentro de campo, o primeiro tempo do Derby foi truncado, muito disputado e sem gols. Na etapa final, Yuri Alberto, camisa 9 do Timão, marcou o único gol da partida e que deu a vantagem ao Corinthians para o jogo de volta. Final: Verdão 0x1 Timão.

‌



A final do Paulistão Sicredi 2025 será transmitida pela RECORD, com exclusividade na TV aberta, na próxima quinta-feira, 27/03, a partir das 21h30. O Corinthians joga pelo empate e o Palmeiras precisa vencer com dois gols de vantagem.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP