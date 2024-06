Audiências |Do R7

Pelo segundo dia consecutivo, ‘A Rainha da Pérsia’ bate recorde e consolida 2º lugar isolado em SP No Rio de Janeiro, o folhetim de Cristiane Cardoso alcançou mais que o dobro de média do canal em terceiro

Pelo segundo dia consecutivo, 'A Rainha da Pérsia' bate recorde de audiência e consolida segundo lugar isolado em São Paulo Reprodução/Record

No ar ontem, das 21h às 21h52, A Rainha da Pérsia bateu recorde pelo segundo dia consecutivo e manteve o segundo lugar na audiência, de acordo com os dados consolidados do Kantar Ibope.

Em São Paulo, a saga da rainha Ester, registrou o melhor desempenho desde a estreia, com 7 pontos de média e participação de 10,8%. O pico foi de 8 pontos. A emissora em terceiro lugar, SBT, ficou com 4 pontos de média.

Enquanto isso, no Rio de Janeiro, a produção foi destaque e também conquistou mais que o dobro de média da terceira colocada. A audiência foi de 6,3 pontos, com 9,5% de share. O pico foi de 6,7 pontos. Já o SBT marcou apenas 3,1 pontos de média.

No episódio exibido, o rei proclamou Esther como sua nova rainha em uma cerimônia realizada em Persepolis. Todos os habitantes foram convocados para a coroação da nova monarca.

A Rainha da Pérsia vai ao ar às 21h, de segunda a sexta, na RECORD e também está disponível no PlayPlus.com

Fonte: Kantar Ibope Media GSP/GRJ