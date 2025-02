Pelo segundo dia consecutivo, ‘O Rico e Lázaro’ bate recorde em São Paulo e no Rio de Janeiro A trama novela ainda consolidou o segundo lugar isolado em ambas as praças Audiências|Do R7 16/01/2025 - 12h53 (Atualizado em 16/01/2025 - 13h09 ) twitter

Neusta tenta convencer Joaquim novamente de abandonar Edissa Reprodução/RECORD

Depois de bater recorde na terça-feira, na tarde desta quarta (15) a superprodução O Rico e Lázaro repetiu o feito tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. A trama também manteve na segunda posição absoluta no intervalo de exibição, das 15h31 às 16h28, nas duas regiões.

Em São Paulo, a obra protagonizada Igor Rickli e Dudu Azevedo, registrou a melhor participação do ano, 10,5%. A média foi de 4,2 pontos e o pico atingiu 5 pontos, contra 2,7 do canal na terceira posição.

No Rio de Janeiro, a obra também foi destaque e alcançou o melhor desempenho de 2025 com vantagem ainda maior no placar de média: 5,7 x 2,7 pontos do SBT, além da participação de 11,7%. O pico foi de 7,8 pontos.

No capítulo, Lia e Naomi são encontradas à beira da morte e Daniel pede a Deus salvação para as duas.

O Rico e Lázaro começa às 15h30, na RECORD.