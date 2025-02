Programa da RECORD Belém conquista audiência quase cinco vezes maior ‘Especial Via Pará' celebrou os 409 anos da capital com reportagens, entrevistas e homenagens Audiências|Do R7 16/01/2025 - 18h08 (Atualizado em 16/01/2025 - 18h20 ) twitter

'Especial Via Pará' celebrou os 409 anos da capital com reportagens, entrevistas e homenagens

No último domingo (12), a RECORD Belém realizou uma grande celebração para marcar os 409 anos da capital, com a exibição do programa Especial Via Pará. A atração, no ar das 13h às 14h50, destacou tradições, cultura e a importância histórica da capital paraense, e obteve um ótimo desempenho, consolidando o segundo lugar absoluto em audiência. Com média de 5,3 pontos, o programa teve share de 12,6% e pico de 7,3 pontos, superando o concorrente em terceiro lugar, o SBT, que ficou com apenas 1,6 ponto.

O programa Via Pará é uma produção especial da RECORD Belém, que tem como objetivo celebrar a história, a cultura e a identidade única da cidade. A atração mergulha nas tradições, marcos históricos e riquezas que fazem da capital paraense um lugar singular, conectando os telespectadores às suas raízes, com reportagens, entrevistas e homenagens.