'Quilos Mortais' bate recorde de audiência e garante a melhor média do ano em São Paulo A atração comandada por Celso Zucatelli também consolidou o segundo lugar isolado na praça Audiências|Do R7 05/08/2024 - 14h57 (Atualizado em 05/08/2024 - 14h57 )



'Quilos Mortais' bate recorde de audiência e garante a melhor média do ano em São Paulo Reprodução/RECORD

Com a história emocionante de Alicia, que lutava há anos contra a obesidade e chegou a pesar mais de 280 quilos, o episódio de Quilos Mortais exibido na última sexta-feira (2), bateu recorde de audiência, e garantiu a melhor média do ano em São Paulo.

O programa alcançou o segundo lugar absoluto, com média de 5 pontos, pico de 5,6 pontos e participação de 10,8% em seu horário de exibição, das 22h43 à 00h23. Com o resultado, a atração ficou à frente do SBT, que obteve a terceira posição com 3,5 pontos.

Quilos Mortais é exibido nas noites de sextas-feiras, a partir das 22h45, e apresentado por Celso Zucatelli, com direção geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.