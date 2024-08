‘Quilos Mortais’ bate recorde de audiência e conquista melhor média do ano na Grande SP No Rio de Janeiro, a atração comandada por Celso Zucatelli garantiu a segunda maior audiência Audiências|Do R7 12/08/2024 - 16h17 (Atualizado em 12/08/2024 - 16h18 ) ‌



Celso Zucatelli - Quilos Mortais

O episódio de ‘Quilos Mortais’ exibido na última sexta, (09), das 22h44 à 00h24, bateu recorde de audiência mais uma vez, e garantiu a melhor média do ano na Grande São Paulo. Com a dramática história de Liz, que pesava mais de 300 quilos aos 35 anos, o programa ainda consolidou o segundo lugar isolado na praça com média de 5,1 pontos, share de 11% e pico de 6,3. O SBT, que ficou em terceiro lugar, pontuou 3,6 pontosde média na mesma faixa.

Já na região fluminense, a atração comandada por Celso Zucatelli, conquistou a segunda maior audiência do ano, e também o segundo lugar isolado com quase o dobro do canal concorrente, sendo o placar: 4,5 X 2,7. A participação foi de 9,4% e o pico de 5,2 pontos.

‘Quilos Mortais’ é exibido nas noites de sextas-feiras, a partir das 22h45, e apresentado por Celso Zucatelli, com direção geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.

Crédito da imagem: Edu Moraes/RECORD