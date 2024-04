RECORD atinge mais de 60 milhões de telespectadores com a transmissão do Paulistão Dentre os 16 jogos exibidos pela emissora, a média de gols foi de quase três gols por partida

A exibição da RECORD do Paulistão 2024, pelo terceiro ano consecutivo, conquistou números impressionantes e foi um sucesso, tanto na televisão como nas plataformas digitais. Foram transmitidos 16 jogos do torneio, sendo 12 da primeira fase e quatro do mata-mata (um das quartas de final, um das semifinais e os dois da final) que atingiram milhões de fãs de futebol.

Na TV, as partidas alcançaram, ao todo, mais de 61,3 milhões de telespectadores em todo o país. Este índice reflete os números de audiência do campeonato, valendo destacar, por exemplo, o resultado de três partidas: o jogo entre Palmeiras e Corinthians, pela nona rodada, e os dois jogos da final, entre Palmeiras e Santos. Com a bola rolando, nesses duelos a RECORD venceu a concorrência e liderou, com vantagem, sobre a Globo: 19,8 pontos de média x 13,2 no Derby paulista; 14,7 x 13,3 no primeiro jogo da final; e 19,4 x 12,2 na partida em que o Palmeiras ergueu a taça de campeão.

Na internet, os números também impressionam. As páginas relacionadas ao Paulistão disponibilizadas no R7.com somaram mais 2,2 milhões de visualizações.

Nas redes sociais da RECORD, foram quase 5 milhões de reproduções de vídeos do torneio.

Um público que acompanhou, desde o jogo de estreia até a grande final, uma média de quase três gols por partida. Dentre todos os jogos, a rede balançou 43 vezes na tela da RECORD. Os duelos exibidos com mais gols marcados foram: Palmeiras 3 x 2 Inter de Limeira, pela 2ª rodada; Botafogo SP 1 x 4 Corinthians, pela 8ª rodada; e Ituano 2 x 3 São Paulo, pela última rodada da primeira fase.

No ano que vem, tem muito mais emoções: a transmissão do Paulistão está garantida na RECORD em 2025.





Fonte: Kantar Ibope Media/ GSP