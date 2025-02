RECORD bate recorde de audiência e share em São Paulo e Rio de Janeiro Emissora também alcançou a segunda posição absoluta nas médias dia, manhã, tarde e noite em ambas as praças Audiências|Do R7 16/01/2025 - 13h00 (Atualizado em 16/01/2025 - 13h00 ) twitter

No ar durante o Cidade Alerta, as duas edições vespertina do Jornal da Record, exibidas das 17h14 às 17h18 e das 17h35 às 17h38, bateram recorde de share no ano e também se consolidaram em segundo lugar isolado.

Nesta quarta (15), a RECORD alcançou excelentes resultados em todas as suas faixas de exibição em São Paulo e Rio de Janeiro, além de consolidar o segundo lugar isolado.

Na capital paulista, registrou, pela segunda vez no ano, o melhor share no horário nobre, de 12,4%, segundo dados da Kantar Ibope Media. Na faixa das 18h à meia-noite, também marcou 6,9 pontos de média e ficou em segundo lugar isolado com mais que o dobro do SBT, que anotou média de 3,3 pontos, ficando na terceira posição.

No Rio de Janeiro, a RECORD teve recordes de audiência e share e venceu o SBT nas média dia, manhã e tarde com larga vantagem.

Na média dia (07h à 00h), repetiu o segundo melhor desempenho do ano ao marcar média de 5,3 pontos e share de 11,2%. O SBT ficou com 2,5 pontos de média.

Na média da manhã (07h às 12h), a emissora repetiu a segunda maior audiência de 2025: 3,4 pontos de média. O share registrado foi de 11,1%. A concorrente em terceiro lugar, o SBT, marcou média de 1,8 ponto.

Na média tarde (12h às 18h), a RECORD bateu recorde de audiência e share com 7,4 pontos e 15%, respectivamente. Com este resultado, ficou com quase o triplo do SBT, que obteve 2,8 pontos de média.

Fonte: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares / Grande SP e Grande RJ