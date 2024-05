Audiências |Do R7

RECORD bate recordes de audiência e share nas médias dia e tarde no Rio de Janeiro Emissora também consolidou o segundo lugar isolado

Nesta quarta-feira (22), a RECORD registrou recordes nas médias dia e tarde, no Rio de Janeiro.

A emissora garantiu o segundo maior share do ano na média dia, faixa das 7h à meia-noite, e marcou 13,3% de participação. A média foi de 6 pontos, consolidando vice-liderança isolada com o triplo de audiência da terceira colocada, o SBT, que ficou com 2 pontos de média.

Na faixa da tarde, das 12h às 18h, a praça fluminense conquistou o segundo maior desempenho de 2024, com média de 8 pontos e share de 16,9%, ficando na vice-liderança absoluta. O SBT, que acabou em terceiro lugar, pontuou 2,2 de média.