RECORD começa a semana batendo muitos recordes pela manhã em São Paulo e no Rio Com resultados do 'Balanço Geral Manhã SP', 'Fala Brasil' e 'Hoje em Dia', emissora também conquistou melhor desempenho na faixa matinal Audiências|Do R7 25/02/2025 - 14h32 (Atualizado em 25/02/2025 - 14h32 )

A semana começou com sequência de recordes na RECORD em São Paulo e no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira (24), o Balanço Geral Manhã SP, Fala Brasil e Hoje em Dia conquistaram os melhores índices de média e share do ano, garantindo o segundo lugar absoluto e levando a emissora conquistar o maior resultado de audiência e participação de 2025 na faixa da manhã (7h ao meio-dia), nas duas praças.

Média Manhã atinge 4,2 pontos

A RECORD teve o melhor desempenho de 2025, na Grande São Paulo, com 4,2 pontos de média e 17,1% de share, os números mais altos desde o começo do ano. O SBT, em terceiro lugar, anotou 2,8 pontos.

‌



No Rio de Janeiro, o canal consolidou a mais alta média do ano, 3,9 pontos contra 1,7 do SBT. O share também foi recorde: 12,9%.

‌



Balanço Geral Manhã SP vence a concorrente com recordes

Com apresentação de William Leite e Thiago Gardinali, e participação do comentarista de segurança pública Diógenes Lucca, o Balanço Geral Manhã SP também teve o melhor desempenho do ano. No ar das 7h30 às 8h40, atingiu a maior média e share do ano, 3,8 pontos e share de 17,7%, respectivamente, com pico de 4,3 pontos. O SBT, com Primeiro Impacto, obteve 2,6 pontos.

‌



Fala Brasil: recordes em São Paulo e no Rio

Exibido logo após o Balanço Geral Manhã, o Fala Brasil também bateu recorde do ano, em São Paulo, com média de 4,6 pontos e 18,9% de share. O pico foi de 5,1 pontos. No mesmo horário, o SBT, transmitindo o Primeiro Impacto, ficou em terceiro com 2,8 pontos.

No Rio de Janeiro, o jornalístico assegurou pela segunda vez a melhor média do ano, 4,2 pontos de média, índice que é mais o dobro do SBT, que obteve apenas 1,9 ponto na mesma faixa e acabou na terceira posição. O pico alcançou 4,9 pontos e a participação, 14,1%.

No ar das 8h40 às 10h, o Fala Brasil foi comandado por Mariana Godoy e Eduardo Ribeiro,

Hoje em Dia tem o melhor desempenho do ano em São Paulo e garante a a segunda maior audiência de 2025 no Rio de Janeiro

O Hoje em Dia também iniciou a semana batendo recordes de audiência e de participação, além de, mais uma vez, vencer a concorrência. Sob o comando de Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, a atração alcançou média de 4,5 pontos e share de 16,7%, os melhores do ano, garantindo o segundo lugar isolado, enquanto o SBT, na terceira colocação, obteve uma média de 2,9 pontos. Na faixa das 10h às 11h49, o programa também atingiu pico de 5,1 pontos, conforme dados da Kantar IBOPE Media GSP.

No Rio de Janeiro, o programa registrou a segunda maior audiência de 2025 e também garantiu o segundo lugar absoluto. A média foi de 4 pontos contra 1,9 ponto do SBT, que ficou em terceiro lugar. O pico chegou a 4,9 pontos, com share de 12,1%.

A atração exibiu os quadros Aconteceu no Mundo, das 10h43 às 11h02; o Patrulha do Consumidor, das 11h10 às 11h30 e o Diário das Celebridades, das 11h40 às 11h49. Em todas as faixas, consolidou o segundo lugar isolado.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP / GRJ