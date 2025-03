RECORD conquista o melhor desempenho do ano na média-dia em São Paulo e no Rio Emissora ainda consolidou o segundo lugar isolado com larga vantagem sobre o SBT Audiências|Do R7 11/03/2025 - 13h02 (Atualizado em 11/03/2025 - 13h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RECORD conquista o melhor desempenho do ano na média-dia em São Paulo e no Rio Reprodução/RECORD

A RECORD começou a semana registrando diversos recordes em sua programação de segunda-feira, dia 10/03. A emissora alcançou seu melhor desempenho do ano na média do dia em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Na Grande SP, consolidou o segundo lugar isolado, com mais que o dobro da audiência do SBT, que ficou em terceiro. Das 7h à meia-noite, a RECORD marcou 8,2 pontos de média e 18,7% de share, contra 3,2 pontos da concorrente. Já na região fluminense, o placar foi de 6,5 pontos de média e o share de 13,9%, enquanto o SBT registrou 2,3 pontos de média.

Este resultado foi impulsionado pelos melhores índices de audiência e de participação de 2025 de diversos programas da grade de SP, com destaque para a partida de futebol entre Palmeiras e São Paulo, que ficou em primeiro lugar isolado, com 18,1 pontos de média e 29,7% de share. A novela Força de Mulher marcou 10,5 pontos de média e 15,9% de share, enquanto a série Chicago P.D. registrou 6,1 pontos de média e 16,7% de share. Além disso, o Jornal da Record teve uma média de 9,8 pontos e share de 15,2%, e a faixa do Cidade Alerta marcou uma média de 8,4 pontos e share de 16,1%. O Balanço Geral Tarde registrou uma média de 7,2 pontos e share de 18,1%, enquanto o Hoje em Dia liderou por 5 minutos e teve a segunda melhor audiência do ano, com 4,8 pontos de média e 16,4% de share.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP / GRJ