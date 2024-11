RECORD cresce em todas as faixas e fecha outubro 73% à frente da 3ª colocada Emissora vence terceira colocada por 56 meses consecutivos Audiências|Do R7 04/11/2024 - 12h31 (Atualizado em 04/11/2024 - 13h24 ) twitter

RECORD cresceu em todas as faixas no mês de outubro Divulgação

A RECORD fechou o mês de outubro com crescimento em todas as faixas horárias, consolidando o segundo lugar isolado na Grande SP e também no Mercado Nacional, segundo dados da Kantar Ibope Media.

No PNT (Painel Nacional de Televisão), garantiu 56 meses consecutivos nesta posição na faixa das 7h à meia-noite, incluindo o mês de outubro, quando marcou 5 pontos de média e participação de 12%, segundo dados da Kantar Ibope Media PNT. Isto representa um aumento de 4% na audiência, se comparado com setembro, quando marcou 4,8 pontos. Com o resultado, ficou 73% à frente da concorrente terceira colocada, o SBT, que anotou 2,9 pontos de média e share de 7,1%.

Na média 24 horas, a emissora registrou 3,8 pontos de média e share de 11,2%, garantindo o segundo lugar isolado com larga vantagem. O SBT, que ficou em terceiro lugar, obteve média de 2,5 pontos e share de 7,3%.

E na Grande São Paulo, a RECORD também consolidou o segundo lugar isolado na média dia e mantém a invencibilidade há 54 meses consecutivos.

Na média dia, a emissora registrou, em outubro, 5,3 pontos de média e share de 12,3%, enquanto o SBT, que ficou em terceiro lugar, atingiu 3,5 pontos de média e share de 8,2%, segundo dados da Kantar Ibope Media GSP.

E na média 24 horas, a RECORD também venceu o SBT ao registrar o placar de 4 pontos x 3 pontos. O share foi de 11,4% contra 8,5% da terceira colocada.

Fonte: Kantar IBOPE Mercado Nacional e GSP