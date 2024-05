RECORD fecha abril em segundo lugar isolado pelo 46º mês consecutivo na média 24h

Alto contraste

A RECORD fechou o mês de abril com resultados positivos ao consolidar, mais uma vez, o segundo lugar isolado na média 24 horas pelo 46º mês consecutivo, ou seja, quase quatro anos assegurando essa posição no ranking do mercado nacional, segundo dados da Kantar Ibope Media PNT.

Na média 24 horas, a RECORD registrou 3,6 pontos de média e share de 10,7%. A concorrente, terceira colocada, o SBT, anotou 2,4 pontos de média e share de 7%.

Na média dia (7h à meia-noite), a emissora se consolidou em segundo lugar isolado com média de 4,8 pontos, número 66% maior que o da concorrente SBT, que obteve 2,9 pontos. A RECORD teve share de 11,5% e a concorrente 6,9%.

E na Grande São Paulo, a RECORD também consolidou o segundo lugar isolado nas médias 24h e dia com larga vantagem em relação à terceira colocada.

Na média dia, ( 7h ao meio-dia), a emissora registrou 5,2 pontos de média e share de 12,2%. O SBT atingiu 3,3 pontos de média e share de 7,7%. A diferença na média é de 58%.

E na média 24h, a RECORD venceu o SBT com audiência 38% maior: 4 pontos x 2,9 pontos. O share foi de 11,2% contra 8% da terceira colocada.

Já no primeiro quadrimestre de 2024, segundo dados da Kantar Ibope Media GSP, a emissora foi a única que registrou crescimento no comparativo com 2023. De janeiro a abril, marcou, na média dia, 5,2 pontos de média e share de 12,3%, ou seja, audiência 8% maior que a registrada no ano passado: 4,8 pontos e share de 11,3%.

O SBT, que ficou em terceiro lugar, marcou 3,3 pontos de média com share de 7,9%, isto representa uma queda de 15%, já que em 2023 registrou média de 3,9 pontos com share de 9,2%

Na média 24h, a RECORD cresceu 7% na audiência ao registrar média de 4 pontos contra 3,7 em 2023. O share ficou maior 8% e acumulou 11,2% ante 10,4%. A concorrente terceira colocada, o SBT, marcou média de 2,9 pontos e share de 8,2% este ano, contra 3,4 pontos de média e share de 9,5%, no ano passado, isto significa que variou negativamente em 15%.





Fonte: Kantar IBOPE Mercado Nacional