RECORD fica na liderança e registra audiência quase 4 vezes maior que a 3ª colocada em SP

Timão perde a segunda seguida no Brasileirão Divulgação/Lucas Merçon/Fluminense FC

A transmissão da partida entre Corinthians e Fluminense, pela quarta rodada do Brasileirão, fez a RECORD registrar seus melhores números desde o início do torneio, liderar por 2 minutos no confronto com futebol da concorrente e garantir o segundo lugar isolado com quase o quádruplo da terceira colocada, na Grande São Paulo.

Entre 19h31 e 21h30, período em que a bola esteve rolando, a RECORD registrou 11,8 pontos de média, 15,5 de pico e 18,2% de participação, enquanto o SBT – terceiro colocado - marcou 3 pontos.

Ainda na capital paulista, a RECORD ficou na liderança por 2 minutos, vencendo a Globo, que exibia, neste confronto, outro jogo do Campeonato Brasileiro.

‌



No Rio de Janeiro, considerando a mesma faixa horária, a RECORD também venceu o SBT com larga vantagem. A emissora obteve quase o triplo da concorrente: 8,1 x 2,8 pontos, além de pico de 10 e share de 12,5%.

Com um golaço de fora da área do lateral-esquerdo Renê e outro de pênalti do meiocampista Jhon Arias, o Fluminense venceu o Corinthians por 2 a 0 na Neo Química Arena.

‌



Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP/GRJ