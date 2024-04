RECORD foi líder de audiência em quatro praças com a transmissão da final do Paulistão Além da Grande São Paulo, emissora também ficou em primeiro lugar em Campinas, Distrito Federal e Goiânia

Paulistão bateu recorde de audiência

A transmissão do segundo jogo da final do Paulistão, entre Palmeiras e Santos, no último domingo (07), fez a RECORD vencer a concorrência e liderar o ranking de audiências em quatro praças pelo Brasil: Grande São Paulo, Distrito Federal, Goiânia e Campinas. Com a bola rolando, em todos os casos, a Globo ficou na vice-liderança.

Em São Paulo, foi onde a RECORD registrou maior vantagem sobre a segunda colocada (19,4 x 12,2), mais de sete pontos de diferença. Em Campinas, a emissora ficou mais de dois pontos na frente, 15,9 x 13,2.

Na capital federal e em Goiânia, também garantimos a liderança, sendo 12,9 x 11,2 pontos no Distrito Federal, e 11,1 x 10,9 pontos na capital de Goiás.

Os dois jogos da final do Paulistão foram dignos de Palmeiras x Santos, partidas clássicas e disputadíssimas. No duelo de ida, na Vila Belmiro, o Peixe venceu, pelo placar de 1 a 0, e largou na frente. Em desvantagem para o segundo jogo, o Palmeiras conseguiu reverter o resultado no Allianz Parque, vencendo por 2 a 0, e levantou, pela 26ª vez, o troféu do Campeonato Paulista.

Fonte: Kantar Ibope Media/ GSP