RECORD garante segundo lugar isolado em SP e no RJ com a transmissão do Brasileirão

Estreia no Brasileirão e sucesso de transmissão! A RECORD garantiu o segundo lugar isolado em São Paulo e no Rio de Janeiro exibindo o duelo entre Vasco e Santos, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025.

Na faixa da bola rolando, entre 18h32 e 20h30, a emissora atingiu, na Grande São Paulo, 9,1 pontos de média, pico de 10 e 15,9% de participação. No mesmo período, o SBT, terceiro colocado, marcou 5,9 pontos exibindo o Roda a Roda e o Programa Silvio Santos.

Considerando a mesma faixa horária, no Rio de Janeiro a diferença foi ainda maior para o terceiro colocado, que também foi o SBT. A RECORD obteve 8,4 pontos de média e pico de 10,6, enquanto o canal concorrente marcou 4,9.

Com a transmissão da partida, a RECORD atingiu 14,2% de share na capital fluminense, o segundo melhor do ano na região na faixa do futebol.

Dentro de campo, o alvinegro praiano abriu o placar com Barreal, após saída de bola errada da zaga cruzmaltina. Mas o Vasco reagiu e virou o jogo com gols de Vegetti e Nuno Moreira. Fim de jogo: Vasco 2 x 1 Santos.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP/GRJ

