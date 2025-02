RECORD Guaíba abre 7 pontos de vantagem sobre a concorrente com Inter x México Com placar de 9,5 x 2,2, a emissora venceu o SBT, que ficou na terceira colocação na faixa horária do jogo

Audiências|Do R7 17/01/2025 - 17h17 (Atualizado em 17/01/2025 - 17h34 )

