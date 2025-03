RECORD lidera com melhor desempenho do ano na média noite e bate recorde na média dia Em São Paulo, emissora marcou 13,5 pontos contra 13,1 da segunda e 5,6 pontos da terceira colocada Audiências|Do R7 10/03/2025 - 14h52 (Atualizado em 10/03/2025 - 14h55 ) twitter

Neste domingo (9), a RECORD alcançou o primeiro lugar isolado com o seu melhor desempenho do ano no horário nobre em São Paulo. Das 7h à meia-noite, a emissora registrou 13,5 pontos de média e 24,4% de share. Na mesma faixa de exibição, a Globo marcou média de 13,1 pontos e ficou na segunda posição, e o SBT, com 5,6 pontos, desceu para o terceiro lugar.

Na média dia, das 7h à meia-noite, a RECORD registrou, pela segunda vez, a melhor audiência de 2025. Com 6,9 pontos de média e share de 16,1%, consolidou isoladamente o segundo lugar com ampla vantagem sobre o SBT, que ficou em terceiro com 4,8 pontos.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP