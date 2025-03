RECORD lidera isoladamente exibindo a classificação do Corinthians no Paulistão Com a transmissão, a emissora também garantiu o primeiro lugar isolado em várias praças pelo Brasil Audiências|Do R7 10/03/2025 - 12h57 (Atualizado em 10/03/2025 - 13h09 ) twitter

Antonio Chahestian/RECORD

Timão na final e RECORD na liderança! Com a transmissão do jogo entre Corinthians e Santos, pela semifinal do Paulistão Sicredi 2025, a emissora obteve seu melhor resultado desde o início do campeonato e garantiu o primeiro lugar isolado na Capital Paulista – com quase o dobro da segunda colocada, e quase 5 vezes mais que a terceira – e em várias praças pelo Brasil.

Segundo dados do Kantar Ibope Media, entre às 18h34 e 20h34, que é o período que bola esteve rolando, a RECORD obteve 20,3 pontos de média, 35,3% de participação e pico de 22,8 pontos em São Paulo, enquanto a Globo, segunda colocada, marcou 10,6 e o SBT, em terceiro, 4,4 pontos.

A RECORD também venceu as concorrentes e ficou na liderança em diversas capitais pelo Brasil, sempre com a Globo em segundo lugar. São elas: Belém (14,2 pontos de média e 26,9% de share x 12,5); Distrito Federal (12,2 pontos de média e 22,9% de share x 11,5); e Goiânia (9,5 pontos de média e 19,4% de share x 8,4).

Sobre o jogo

Duelo disputadíssimo, digno de clássico paulista! No primeiro tempo, o atacante Yuri Alberto abriu o placar para o Corinthians e Tiquinho Soares empatou para o Santos. Na segunda etapa, o camisa 8 do Timão, Rodrigo Garro, balançou a rede do Peixe, colocou o time em vantagem no marcador e deu números finais ao jogo.

Já garantido na final, o Corinthians espera seu adversário, que será o vencedor da partida entre Palmeiras e São Paulo, disputada nesta segunda-feira (10), a partir das 21h30, com transmissão exclusiva da RECORD na TV aberta.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP