RECORD lidera por 5 horas em Goiânia

A terça-feira (4) foi dia de liderança para a RECORD em Goiânia com quase 5 horas em primeiro lugar! Fala Brasil, Hoje em Dia e Balanço Geral GO conquistaram o topo do ranking de audiência, levando o canal a também ocupar a mesma posição na média manhã. Além disso, o Goiás no Ar também venceu as concorrentes por 45 minutos.

No começo do dia, o Fala Brasil (8h40/10h) colocou a RECORD à frente de todos os canais com média de 3,7 pontos, pico de 4,8 e share de 21,4%. A Globo anotou 3,3 pontos e acabou caindo para o segundo lugar. A apresentação foi de Mariana Godoy e Eduardo Ribeiro.

Com pico de 7,2 pontos e conduzido por Celso Zucatelli, Ana Hickmann e Renata Alves, o Hoje em Dia (10h/11h49) também liderou isoladamente a audiência e garantiu média de 4,6 pontos e share de 20,1%, enquanto a Globo, em segundo, obteve 4,1 pontos.

O desempenho dos dois programas e também do Goiás no Ar (6h30/8h40), apresentado por Manuela Queiroz, impulsionaram a média manhã (7h/meio-dia), que fechou em 4,4 pontos com share de 23,2%, consolidando a emissora em primeiro lugar. Nesta faixa, a Globo cravou 4,3 pontos, ficando na segunda posição.

No período vespertino, o destaque foi o Balanço Geral GO (11h50 às 15h30), comandado por Oloares Ferreira. Líder absoluto, o programa registrou média de 10,5 pontos e pico de 13,5. A participação foi de praticamente 1/3 dos televisores ligados, 30,5%. A Globo ficou três pontos atrás do jornalístico ao marcar 7,3 pontos e ocupou o segundo lugar.

Fonte: Kantar Ibope Media/Goiânia