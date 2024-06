RECORD NEWS garante segundo lugar isolado com a transmissão do Paulistão Feminino Com 0,11 ponto de média, a emissora registrou quase o dobro da terceira colocada

RECORD NEWS garante segundo lugar isolado com a transmissão do Paulistão Feminino (EDU MORAES @edumoraes)

Nesta quinta-feira (13), com a transmissão da vitória do Palmeiras sobre o São José pelo Paulistão Feminino, a RECORD NEWS garantiu o segundo lugar isolado de audiência entre os canais de notícias da TV paga. Os dados da pesquisa são da Kantar Ibope para Regiões Metropolitanas, com Pay TV.

Na faixa entre 15h43 e 18h07, a emissora atingiu share de 0,27% e 0,11 ponto de média, quase o dobro da Jovem Pan News – terceira colocada –, que registrou 0,07. A diferença é ainda maior se comparada com as médias da CNN Brasil e da Band News, que marcaram 0,04 e 0,02, respectivamente.

Com narração de Lucas Pereira e comentários de Camila Juliotti e Ana Paula Oliveira, as meninas do Palmeiras venceram, por 3 a 0, o São José e assumiram a liderança da tabela, com dez pontos. No primeiro tempo, Taina Maranhão e Eskerdinha fizeram os gols das palestrinas, e Soll fechou o placar no final da segunda etapa.

Fonte: Kantar IBOPE Media - Instar Analytics - Regiões Metropolitanas - Base: lares c/ payTV