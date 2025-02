RECORD tem recordes de audiência e participação na média dia, em São Paulo No Rio de Janeiro, emissora garante mais que o dobro da terceira colocada Audiências|Do R7 06/02/2025 - 14h57 (Atualizado em 06/02/2025 - 14h57 ) twitter

Todos os programas da RECORD garantem vitória sobre a terceira colocada

Nesta quarta-feira (5), a RECORD alcançou seu melhor desempenho do ano na média do dia em São Paulo, consolidando o segundo lugar isolado. Das 7h à meia-noite, a emissora registrou 6,1 pontos de média e 14,8% de share, mais que o dobro dos 2,9 pontos do SBT, que ocupou a terceira posição.

Este resultado foi impulsionado pelas audiências do Balanço Geral Manhã SP, que atingiu recorde de share com 16% e média de 3,4 pontos; pelos melhores resultados de Força de Mulher, que marcou média de 9,2 pontos e share de 15,1%; pela partida de futebol Santos x Botafogo, que marcou a volta do jogador Neymar ao Santos, garantindo 44 minutos isolados na liderança com média de 13 pontos e share de 22,8%; e, para finalizar, pelo recorde de audiência da série Iris - Organização Secreta Coreana, com 3,7 pontos e share de 10,2%.

No Rio de Janeiro, a emissora conquistou mais que o dobro da terceira colocada. Na média dia, marcou 5 pontos e share de 11,7%, enquanto o SBT ficou em terceiro lugar com 1,9 ponto.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP / GRJ