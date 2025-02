RECORD vence futebol europeu e mais 11 programas da concorrente Das 7h30 até 23h30, emissora superou todas as atrações do outro canal Audiências|Do R7 12/02/2025 - 14h25 (Atualizado em 12/02/2025 - 14h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com jornalismo e teledramaturgia, RECORD vence futebol europeu e mais 11 programas da concorrente Antonio Chahestian/RECORD

Nesta terça-feira (11), segundo dados da Kantar IBOPE Media, a RECORD garantiu o segundo lugar isolado em todas as faixas de horário, na capital paulista. No estudo, que considera a média geral das atrações do SBT, a emissora ficou à frente de todos os programas exibidos pela concorrente entre 7h30 e 23h30, derrotando um total de 12 atrações, dentre elas a partida pela Champions Leagues entre dois grandes times europeus, Manchester City e Real Madrid.

Na média dia (7h/0h), o placar foi de 5,1 x 3,2 pontos; e na 24h, 3,9 x 2,7. Destaque ainda para os resultados na manhã (7h/12), com 3,1 x 2,6, tarde (12h/18h), 5,1 x 2,9; e noite (18h/0h) 6,8 x 3,8 pontos.

No horário em que o jogo foi exibido, com bola rolando das 17h às 18h54, o Cidade Alerta saiu vitorioso por boa vantagem. O programa apresentado por Reinaldo Gottino marcou, no confronto, 6 pontos de média, contra 4,9 do torneio. O programa da RECORD também supera a faixa de toda a transmissão, das 16h40 até 18h56, com 5,8 x 4,7.

Cidade Alerta também garantiu a segunda colocação absoluta em sua faixa completa, das 16h24 às 19h55, registrando 6,1 pontos, enquanto o SBT anotou 4,2. Durante a exibição para São Paulo, das 18h às 19h55, alcançou média de 6,9. O SBT teve 4,3 pontos.

‌



Alguns outros destaques do dia da RECORD foram o desempenho do Balanço Geral Manhã, Fala Brasil, Hoje em Dia, Balanço Geral SP e Jornal da Record, além das novelas O Rico e Lázaro, Força de Mulher e Gênesis. Confira o placar das atrações contra o SBT:

· Balanço Geral Manhã: 2,2 x 2,1

‌



· Balanço Geral Manhã SP: 3,1 x 2,7

· Fala Brasil: 3 x 2,3

‌



· Hoje em Dia: 3,2 x 2,7

· Balanço Geral SP: 5,2 x 2,6

· O Rico e o Lázaro: 4,3 x 2,6

· Jornal da Record: 7,8 x 3,7

· Força de Mulher: 8,8 x 3,2

· Gênesis: 6,7 x 3,7

· Reis: 4,3 x 3,9

Fonte: Kantar Ibope Media/Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares/GSP