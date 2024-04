'Reis - A Decadência' bate recorde e assegura a vice-liderança

Alto contraste

Na nova temporada de Reis, A Decadência, Salomão reflete sobre as mulheres de sua vida De segunda a sábado, às 21h, na RECORD

Na semana de estreia, Reis - A Decadência bateu novo recorde e consolidou a vice-liderança absoluta nas principais praças do país. Em São Paulo, a superprodução, exibida na noite de ontem, na faixa as 20h59 às 21h54, alcançou o melhor desempenho do ano com participação de 10%. O placar de média foi de 6,1 pontos, contra 4,4 da emissora em terceiro lugar, SBT, e o pico chegou 7,4 pontos.

No Rio de Janeiro, a produção, que conta a história do rei Salomão (Guilherme Dellorto) também superou o concorrente (SBT) e registrou recordes de maior audiência do ano e segundo maior share. O episódio garantiu mais que o dobro de pontos do canal em terceiro lugar: 6 x 2,5. Também assegurou pico de 6,9 pontos e share de 9,2%.

Reis - A Decadência vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, e mostra a expansão do reinado de Salomão, em Israel. Na nova fase da trama, o homem mais sábio do mundo está rodeado por riquezas, bens e honras, como nenhum rei teve antes, e nem terá. O herdeiro de Davi se tornou importante e superou todos os que viveram antes dele.

As temporadas anteriores da série, estão disponíveis no PlayPlus.com

Fonte Kantar Ibope Media - GSP. GRJ