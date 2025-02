Série ‘IRIS’ bate recorde no Rio de Janeiro e garante melhor audiência e share do ano Atração ficou em segundo lugar isolado com 3,2 pontos de média e 9,4% de participação Audiências|Do R7 22/01/2025 - 14h31 (Atualizado em 22/01/2025 - 14h31 ) twitter

Com revelação sobre voz misteriosa, série 'IRIS' bate recorde no Rio e garante melhor audiência e share do ano Reprodução/RECORD

A série IRIS bateu recorde de audiência e share na noite desta terça-feira, 21/01, no Rio de Janeiro. A atração, que foi ao ar das 23h54 à 0h39, garantiu a melhor média do ano: 3,2 pontos e o maior share: 9,4%, com pico de 3,8 pontos. Com o resultado, também ficou em segundo lugar isolado com boa vantagem em relação ao SBT, que se manteve na terceira posição com 2,5 pontos.

No episódio exibido ontem, Hyun-jun finalmente descobre que a tal “voz”, que lhe faz ligações anônimas, é um amigo de seus pais, e que esse homem esteve sempre perto dele para tentar protegê-lo.

IRIS – Organização Secreta Coreana vai ao ar de segunda a sexta-feira, à meia-noite, na RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, o público poderá assistir aos episódios em um horário especial, às 23h30, logo após as partidas do Campeonato Paulista.

