‘Série Reis’ garante o segundo lugar isolado em São Paulo No Rio de Janeiro, a produção marcou mais que o dobro de média da emissora terceira colocada

Com visita do anjo Mikhail ao Rei Roboão, série 'Reis' garante o segundo lugar isolado em São Paulo (Seriella Productions)

Ontem, Reis - A Divisão, consolidou o segundo lugar absoluto em São Paulo e no Rio de Janeiro. Exibida das 21h às 21h56, a superprodução obteve na capital paulista 5,5 pontos de média com participação de 8,6%. A trama ainda alcançou pico de 7 pontos. O canal em terceiro lugar, SBT, registrou 4,3 pontos no mesmo horário.

Na capital fluminense, a série que conta história dos reis de Israel, também superou o SBT registrando mais que o dobro de média: 5,1 contra 2,2 pontos da emissora terceira colocada. O pico chegou a 6,9 pontos e share de 7,6%.

No episódio, Roboão (Heitor Martinez) sente fortes dores e desmaia ao receber a visita de Mikhail (Dudu de Oliveira).

Reis - A Divisão vai ao ar de segunda a sexta às 21h, e todas as temporadas anteriores estão disponíveis no PlayPlus.com

