Séries da RECORD aumentam audiência do domingo em 54% “Eu, a patroa e as crianças” e “Todo mundo odeia o Chris” consolidam o segundo lugar isolado com 4,6 pontos Audiências|Do R7 26/08/2024 - 18h19 (Atualizado em 26/08/2024 - 18h19 ) ‌



Neste domingo, (25), as séries de grande sucesso da RECORD, “Eu, a patroa e as crianças” e “Todo mundo odeia o Chris”, garantiram o segundo lugar isolado na audiência, segundo dados consolidados da Kantar Ibope. Na faixa de exibição das duas produções, das 10h30 à 12h29, o índice subiu 54% ao registrar 4,6 pontos contra os 3 pontos das últimas quartas-feiras no mesmo horário. Já o SBT ficou em terceiro lugar ao marcar 4,3 pontos. No mesmo comparativo, o share também disparou 36%, saltou de 8% para 10,9%.