Sucesso! 'Força de Mulher' alcança cinco vezes mais audiência que terceira colocada A trama também ficou a três pontos da liderança contra o futebol da concorrente Audiências|Do R7 31/10/2024 - 15h08 (Atualizado em 31/10/2024 - 15h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sucesso! ‘Força de Mulher’ alcança cinco vezes mais audiência que terceira colocada Divulgação/RECORD

Nesta quarta-feira (30), Força de Mulher bateu recordes de audiência e segue invicta na segunda posição absoluta durante a faixa de exibição: das 21h às 21h57.

Em São Paulo, a trama alcançou seu melhor desempenho desde a estreia com uma média de 9,4 pontos, participação de 15,3% e pico de 10 pontos. A emissora terceira colocada que exibia duas novelas infantis ficou com menos da metade e marcou 4,3 pontos. No Rio de Janeiro, a novela registrou quase quatro vezes mais audiência que o SBT com a média de: 8,7 contra 2,5 pontos da terceira colocada.

Já nos dados prévios, o folhetim protagonizado por Özge Özpirinçci também desbancou o SBT em mais de outras 10 praças. Em Salvador conquistou 10,6 pontos de média e share de 19,3%, consolidando o segundo lugar absoluto. Enquanto isso, a terceira colocada marcou cinco vezes menos audiência com 2,1 pontos de média.

Na região de Goiânia a novela ficou apenas três pontos da liderança às 21h29 (15,7 x 12,6) enquanto a emissora concorrente apresentava uma partida de futebol. A média contra o SBT foi de 10,7 x 4,7 pontos, ficando 6 pontos a frente da terceira colocada. O share foi de 20%.

‌



Força de Mulher marcou três vezes mais audiência que o SBT em Belo Horizonte. A produção registrou 10,7 pontos de média e share de 19,8%, superando os 3,4 pontos de média obtidos pela concorrente. Também com 10,7 pontos de média, a novela ficou na segunda posição em Vitória, onde registrou share de 15,8 %. A concorrente marcou 4,4 pontos de média.

Já em Porto Alegre, o folhetim obteve 7,7 pontos de média e share de 12,7%. A terceira colocada registrou 4,5 pontos de média. Ainda no sul do país, em Curitiba, registrou 7,6 pontos de média e share de 12,7%, alcançando o segundo lugar isolado. A concorrente ficou com 4,6 pontos de média.

‌



No Distrito Federal, o dobro de audiência com 7,6 pontos de média, além de 12,4% na participação. Enquanto o canal em terceiro lugar marcou 3,5 pontos de média. Duas vezes mais audiência também em Recife com 6,9 pontos de média, garantindo a segunda colocação, além de share de 12,2%. A terceira colocada ficou com 3,2 pontos de média.

No Norte do país, a novela também garantiu mais que o dobro de média da concorrente em Belém com 5,6 de média contra 1,7 do SBT. Já em Manaus a média foi de 3,5 contra 2,9 da terceira colocada.

‌



No Mercado Nacional (PNT), a trama registrou mais que dobro de média: 8,6 pontos de média contra 3,7 do SBT, além do share de 14,1%.

Durante o capítulo, Bahar conta que perdeu o emprego, mas tenta não desanimar. “Agora eu preciso encontrar outro trabalho, urgente”, diz ela para amigos. Hoje, quinta-feira (31), um capítulo especial mostra o encontro casual de Sarp com a cunhada Sirin. Promessa de mais uma reviravolta na vida de Bahar.

Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta, às 21 horas, logo após o Jornal da Record.

FONTE: KANTAR IBOPE MEDIA