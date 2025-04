Teledramaturgia da RECORD supera a concorrência no horário nobre desta quarta-feira Em São Paulo, a série ‘Reis’ teve o melhor desempenho do ano, e a novela ‘Força de Mulher’ registrou mais de dez pontos Audiências|Do R7 10/04/2025 - 14h03 (Atualizado em 10/04/2025 - 14h03 ) twitter

Na noite desta quarta-feira (9), a teledramaturgia da RECORD cravou dois recordes com a série Reis e ainda se manteve no segundo lugar isolado com as três tramas exibidas pela emissora no horário nobre.

Em São Paulo, no período das 20h59 às 21h54, Força de Mulher marcou 9,7 pontos de média, atingiu pico de 10,6 e share de 15,5%. A vantagem sobre o SBT foi ampla, já que a concorrente, que acabou em terceiro lugar, registrou apenas 3,5 pontos no mesmo horário.

No Rio de Janeiro, a novela seguiu em alta e chegou aos 7 pontos de média, registrando mais que o dobro do que o canal concorrente, que ficou com 2,1 pontos. A trama ainda obteve 10,4% de participação e 7,6 pontos de pico.

Na sequência (21h54 às 22h43), Reis manteve a RECORD firme na audiência além disso, ainda alcançou recorde em São Paulo.

‌



Na capital paulista, a série teve o melhor desempenho do ano, e registrou média de 6,9 pontos, quase três pontos mais do que o SBT, que no mesmo horário ficou com 4 pontos. A participação foi de 12,2% e o pico 9,6 pontos.

Reis também garantiu bons índices no Rio de Janeiro alcançando a segunda maior audiência de 2025. A trama superou o canal na terceira posição com impressionantes 5,6 pontos de média, contra os 2,1 do SBT. Além de 7,6 pico e share, 8,7%.

‌



Já a série inédita Neemias, exibida na faixa das 22h42 às 23h58, marcou em SP, 4,4 pontos de média e 9,7% de share. Enquanto isso, o SBT, marcou 3,5 pontos. E no Rio a superprodução registrou 3,7 pontos, com participação de 7,0% e 4,8 de pico. Já a concorrente ficou nos 1,5 pontos.

