'The Love School' bate recorde de audiência e garante o segundo lugar isolado em São Paulo A atração comandada por Renato e Cristiane Cardoso teve como tema a falta de esperança do relacionamento dar certo Audiências|Do R7 12/08/2024 - 13h00 (Atualizado em 12/08/2024 - 13h00 ) ‌



'The Love School' bate recorde de audiência e garante o segundo lugar isolado em São Paulo Divulgação/RECORD

O The Love School exibido no último sábado (10), bateu recorde de audiência e garantiu a melhor média do ano em São Paulo ao abordar o tema “A falta de esperança do relacionamento dar certo”. Comandada por Renato e Cristiane Cardoso, a atração alcançou o segundo lugar absoluto, com média de 3,5 pontos, pico de 6,6 pontos e participação de 7,1% em seu horário de exibição, do meio-dia às 13h01, superando o programa de auditório da concorrente. Com o resultado, ficou à frente do SBT, que obteve a terceira posição com 2,4 pontos.