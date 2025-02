Todos os programas da RECORD garantem vitória sobre a terceira colocada Emissora também consolidou o segundo lugar isolado em todas as faixas, com destaque para a média noite, com placar de 11,5 x 3,1 Audiências|Do R7 13/02/2025 - 16h15 (Atualizado em 13/02/2025 - 16h15 ) twitter

Todos os programas da RECORD garantem vitória sobre a terceira colocada

Toda a grade de programação da RECORD que foi ao ar nesta quarta-feira (12) superou as atrações do SBT, garantindo o primeiro lugar com a exibição do futebol, e a segunda colocação isolada com as demais atrações que foram transmitidas desde o início da manhã até à madrugada. Com este resultado, a emissora também consolidou o segundo lugar em todas as faixas.

Na média dia (7h/0h), que teve o melhor desempenho do ano, a RECORD alcançou mais que o dobro do canal concorrente: 6,9 x 2,7 pontos. A média noite disparou e atingiu 11,5 pontos, contra 3,1 do SBT - uma diferença de mais de 8 pontos, quatro vezes mais audiência.

Na faixa 24h e tarde (12h/18h), o placar foi novamente além do dobro, com 5,4 x 2,4. e 5,3 x 2,6, respectivamente. E na média manhã (7h/12h), o resultado chegou a 3,4 x 2,5.

Desde o Balanço Geral Manhã até à última edição do dia do Jornal da Record, os programas garantiram vitória absoluta sobre o SBT, como mostram os dados abaixo, com destaque para a partida entre Corinthians e Santos, pelo Paulistão Sicredi 2025, que liderou o ranking de audiência, deixando a Globo em segundo lugar e o SBT em terceiro.

‌



· Balanço Geral Manhã: 2,2 x 2,1

· JR 24h (1): 2,5 x 2,4

‌



· Balanço Geral Manhã SP : 3,2 x 2,8

· Fala Brasil: 3,6 x 2,5

‌



· Hoje em Dia: 3,5 x 2,4

· Balanço Geral SP: 5,7 x 2,5

· O Rico e Lázaro: 4 x 2,7

· Cidade Alerta - 6,1 x 2,7

· JR 24h (2) - 4,1 X 3,3

· JR 24h (3) - 4,8 X 2,2

· Cidade Alerta SP: 7,4 x 2,8

· Jornal da Record: 8,2 x 3,5

· Força de Mulher: 8,9 x 3,5

· Campeonato Paulista (Corinthians x Santos): 17,7 x 2,9

· Iris: 5,2 x 2,8

· JR 24h (4): 3,3 x 2,1

Fonte: Kantar Ibope Media/Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares/GSP