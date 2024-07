Último capítulo de ‘A Rainha da Pérsia’ conquista 2º lugar e registra recorde em SP e no RJ Em Goiânia, a história de Ester atingiu mais de 10 pontos de média Audiências|Do R7 30/07/2024 - 10h06 (Atualizado em 30/07/2024 - 10h06 ) ‌



Último capítulo de 'A Rainha da Pérsia' conquista o segundo lugar em todas as praças e registra recorde em SP e no RJ Divulgação/Seriella Productions

Exibido na noite da última sexta-feira (26), o último capítulo de A Rainha da Pérsia conquistou o segundo lugar em todas as praças e no Painel Nacional de Televisão (PNT). O desfecho da trama ainda registrou média recorde em São Paulo e no Rio de Janeiro, além de se destacar em outras cidades, como Goiânia, onde audiência ultrapassou 10 pontos.

No Mercado Nacional, segundo dados da Kantar Ibope, a série conquistou 6,4 pontos de média e share de 10,8%. O canal concorrente, o SBT, ficou na terceira posição, pontou 3,7.

Em São Paulo, o final da saga de Ester teve a melhor audiência em uma sexta-feira, 5,9 pontos, além de share de 9,5%. O SBT acabou em terceiro lugar com média de 4,3 pontos.

No Rio de Janeiro, a produção registrou pela segunda vez a melhor média, 8,1 e alcançou o maior share, 13,4%. A trama teve mais que o triplo da audiência do SBT que, em terceiro, anotou 2,5 pontos.

Goiânia foi a praça em que a trama conquistou a maior média do país, alcançou 10,8 pontos de média, e share de 19,2%, superando com boa vantagem os 6,1 pontos obtidos pela concorrente terceira colocada.

Em Vitória, garantiu 7,7 pontos de média e share 14,7%, ficando à frente da terceira colocada, o SBT, que anotou 4,9 pontos.

Já em Recife, o folhetim conquistou 7,4 pontos de média e share de 12,8%. Enquanto isso, a terceira colocada ficou com 3,8 pontos de média.

Em Belo Horizonte, registrou média de 6,9 pontos e share de 13%. A concorrente terceira colocada marcou 3,6 pontos de média.

Em Salvador, a série atingiu 6,5 pontos de média e share de 11,6%, contra 4,1 pontos de média do SBT, que foi o canal terceiro colocado.

No Distrito Federal, o último capítulo rendeu mais que o dobro da audiência do SBT, com placar de 5,8 x 2,4 pontos de média. O share atingiu 10,2%.

Em Curitiba, a história de Ester obteve 5,5 pontos de média e share de 8,7%. Terceiro colocado, o SBT registrou 4 pontos de média.

Em Belém, a superprodução garantiu a segunda colocação isolada com quase o triplo do SBT, que também ficou em terceiro na capital paraense. A trama marcou 4,6 de média e share de 10%, contra 1,7 ponto de média do canal concorrente.

Em Campinas, mais um placar favorável à trama da RECORD: 4,6 X 2,6 pontos de média. O share foi de 7.3%.

Em Manaus, a produção alcançou 3,5 pontos de média, além de share de 5,6%. O canal em terceiro ficou com metade dessa audiência, 1,8 ponto de média.

E em Porto Alegre, o encerramento da saga bíblica consolidou 3,9 pontos com share de 6,3%.

A Rainha da Pérsia, foi ao ar das 21h às 22h03. Escrita por Cristiane Cardoso com direção de Leonardo Miranda.

Fonte: Kantar Ibope Mídia/PNT