Abalado, Eliezer atualiza o estado do seu bebê com Viih Tube Abalado, Eliezer atualiza o estado do seu bebê com Viih Tube Bebê Mamãe|Do R7 28/11/2024 - 16h09 (Atualizado em 28/11/2024 - 16h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eliezer e Viih Tube com o filho Ravi

O influenciador Eliezer surgiu bem abalado e atualizou o estado de saúde do seu bebê recém-nascido com a influenciadora Viih Tube, o pequeno Ravi. O bebê de 17 dias está internado no Hospital Albert Einstein desde o último domingo (24). Agora, Eliezer atualizou sobre o estado de saúde do pequeno e ele também se emocionou bastante.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Sandy faz raríssima aparição com namorado e Xororó toma atitude

Bebê de Amanda Kimberlly e Neymar estreia como modelo! Veja:

Com as filhas, Thaeme revela decoração de natal da casa: “luxo”