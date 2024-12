Adriane Galisteu posa com filho no seu apartamento gigante e fala Adriane Galisteu surgiu em família no seu apartamento gigante e refletiu sobre Senna. Bebê Mamãe|Do R7 08/12/2024 - 20h09 (Atualizado em 08/12/2024 - 20h09 ) twitter

Adriane Galisteu posou com a família e falou

A apresentadora Adriane Galisteu abriu as portas do seu apartamento gigante e impressionou! Ela surgiu junto com seu marido, o empresário Alexandre Iódice, e com o filho deles, o adolescente Vittorio, 14 anos. E ela ainda surpreendeu ao se pronunciar sobe as polêmicas envolvendo sua história com o ex-namorado, o piloto Ayrton Senna.

