Alessandra Negrini e o filho em Paris: um retrato de semelhança Alessandra Negrini surgiu com o filho com Murilo Benício em Paris. Bebê Mamãe|Do R7 09/09/2024 - 00h50



Alessandra Negrini surgiu com seu filho com Murilo Benício

A atriz Alessandra Negrini mostrou um pouco da viagem com o seu filho com o ator Murilo Benício. Ela e o ator são pais de Antônio Benício que já tem 26 anos. Alessandra viajou com Antônio para Paris na França.

