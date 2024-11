Alexandre Pato dá réplica do seu carro de R$2 milhões ao filho Alexandre Pato dá réplica do seu carro de R$2 milhões ao filho Bebê Mamãe|Do R7 31/10/2024 - 13h29 (Atualizado em 31/10/2024 - 13h29 ) twitter

Alexandre Pato e seu carro

Agência Brazil News O jogador Alexandre Pato impressionou ao revelar o presente que deu para o seu bebê com a apresentadora Rebeca Abravanel. Juntos, eles são pais do bebê Benjamin de oito meses. E o jogador presentou o primeiro filho do casal com uma réplica de seu luxuoso carro de 2 milhões de reais!

