Alexandre Pato surge com o filho no condomínio e impressiona Alexandre Pato impressionou ao surgir com o filho no seu condomínio. Bebê Mamãe|Do R7 22/03/2025 - 21h05

Alexandre Pato revelou o filho com Rebeca Abravanel

O jogador Alexandre Pato revelou raríssimas fotos junto com o seu filho com a apresentadora Rebeca Abravanel. Juntos, eles são pais do pequeno Benjamin, um ano. E Pato impressionou ao surgir andando de bicicleta com o filho pelo seu condomínio.

