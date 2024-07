Alexandre Pato surpreende ao revelar seu bebê em passeio no condomínio O jogador Alexandre Pato mostrou seu filho com a apresentadora Rebeca Abravanel, o bebê Benjamin de 6 meses. O casal tem sido bem... Bebê Mamãe|Do R7 18/07/2024 - 13h10 (Atualizado em 18/07/2024 - 13h10 ) ‌



Alexandre Pato mostrou o filho durante passeio

O jogador Alexandre Pato mostrou seu filho com a apresentadora Rebeca Abravanel, o bebê Benjamin de 6 meses. O casal tem sido bem discreto em relação ao bebê, mas agora abriu uma exceção e revelou um registro do pequeno em um passeio com a tia.

